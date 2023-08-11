Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi kitabı tanıtıldı ETSO'nun tarihi yeni baştan yazıldı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi Kitabı, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile tanıtıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi kitabı tanıtıldı

ETSO'nun tarihi yeni baştan yazıldı

ERZURUM - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi Kitabı, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile tanıtıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun kaleme aldığı kitabın 1885-2023 yıllarını kapsadığını belirten Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO'nun kuruluş tarihinin de 1919 değil 1885 olarak tescillendiğini söyledi.

"2023-2026 Stratejik Planı'nda vardı"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 2023-2026 Stratejik Planı kapsamında hazırlanan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi Kitabı'nın tanıtım toplantısı Yönetim Kurulu Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Erzurum ekonomisinin kısa öyküsünün yer aldığı kitabın Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu tarafından kaleme alındığını söyleyen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın, şehrin kadim ticaret kültüründen ve geleneklerinden gücünü alarak, üzerine düşen sorumluluklarının bilinciyle ve bir asrı aşkın tecrübesiyle, ekonomik ve ticari hayattaki varlığını devam ettirdiğini vurguladı.

"Erzurum konumu ile hep değerli olmuştur"

Başkan Özakalın, Anadolu'nun kadim şehirlerinden olan Erzurum, bulunduğu mevki itibarıyla, tarih boyunca bölgenin en önemli ticaret şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, " Başta İpekyolu'nun bir kolu olan Trabzon-Erzurum-Tebriz yolu olmak üzere çeşitli yolların güzergahında yer alan şehrimiz, aynı zamanda stratejik bir öneme sahiptir. Erzurum, bu dikkat çekici konumu sayesinde, gerek uluslararası ticarette, gerekse bölge ticaretinde, asırlar boyunca etkin bir rol oynamıştır.

İran, Hindistan ve Kafkasya gibi bölgelerden Erzurum'a taşınan Doğu'nun zenginlikleri, İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi liman şehirleri üzerinden Batı'ya aktarılmıştır. Bu sayede Erzurum, farklı kültürlere mensup insanların alışveriş yaptığı çarşılarıyla; içlerinde çeşitli malların üretildiği imalathaneleriyle; uluslararası ticaret mallarını taşıyan deve kervanlarının konakladığı han ve kervansaraylarıyla, canlı bir ticari hayata sahne olmuştur." diye konuştu.

"Artık kuruluş 1919 değil 1885 "

Erzurum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel birikimle, ekonomik hayatta önemli bir rol oynayan geleneksel esnaf teşkilatları bakımından da Anadolu'nun en köklü şehirlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Özakalın şöyle devam etti, "Bu geleneksel teşkilat, zaman içinde, bütün diğer kurumlar gibi bir değişim geçirmiştir. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde, XIX. yüzyılın sonlarına doğru, modern bir kurum olan Ticaret Odaları sahneye çıkmıştır. İşte bu süreçte, Anadolu'da kurulan ilk Ticaret Odalarından birisi Erzurum'da açılmıştır. 1885'te açılan Erzurum Ticaret Odası, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası adını alarak, Erzurum iş dünyasına hizmet etmeyi sürdürmüştür.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin kadim ticaret kültüründen ve geleneklerinden gücünü alarak, üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle ve bir asrı aşkın tecrübesiyle, ekonomik ve ticari hayattaki varlığını devam ettirmektedir."

"ETSO 138 yıllık bir ulu çınar"

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun, 138 yıllık ulu bir çınar olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın, belge, doküman ve arşivini tarayarak hazırladığı kitabın, kuruluşundan günümüze kadar Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal yapısı, yöneticileri ve faaliyetlerini detaylı bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Özakalın, "Diğer taraftan, geçmişten günümüze uzanan süreçte Erzurum şehrinin ekonomik ve ticari tarihini, bir bütün olarak ele almaktadır" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda kuruluşundan bugüne kadar görev alan Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarından ahirete irtihal edenlere yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, böylesine önemli bir eseri, siz değerli basın mensupları ve okuyucularımızın istifadesine sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu vesileyle, başta kitabın yazarı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu Hocamız olmak üzere, bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım."

"Erzurum için kıymetli bir eser"

Basın Toplantısında söz alan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ise, "Bu önemli eser Erzurum için büyük hizmettir. Bu tür hizmetler tek başına yapılamaz. Biz bunu Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ortak yaptık. Bundan dolayı mutluyuz. Aslında bu kitap 20 yıllık bir çalışmanın ürünü. Fakat 2 yılda yazdık ve basımı gerçekleşti. Muhteşem bir kitap. Bunu kitabı incelediğinizde göreceksiniz. Erzurum ticari tarihini incelediğimizde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1919 tarihinde değil 1885 yılında kurulduğunu gördük. Bunu İngiliz Konsolosluğunun belgelerinde tespit ettik" dedi.

Basın toplantısında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'ya bir plaket takdim etti. Başkan Saim Özakalın ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen geniş kapsamlı tadilat, yeni hizmet alanları ve ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni de basın mensuplarına gezdirdi. Basın toplantısına ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Koç, Tamer Sırmacı, Meclis Üyeleri İsmail Suci ve Serkan Aylanç ta katıldı.