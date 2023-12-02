Erzurumlu iş insanlarını bir araya getiren Erzurum Ticaret Platformu kuruldu. Platformun kurucu başkanlığına Çetin Akarsu getirildi.

Erzurum Ticaret Platformu'nun güçlü bir strateji, güçlü bir ekonomi, güçlü bir vizyon ve güçlü bir nesil temeli üzerine planladığını söyleyen Başkan Çetin Akarsu, yeni iş istihdamlı projelerin, iş dünyamıza heyecan, ülkemize dinamizm katacağını belirtti.

Ortak geleceğimiz için tek vücut olmayı başaran, 'Erzurum Büyürse Türkiye Büyür' inancını, sadece Erzurum için değil Türkiye için de çok güçlü bir eyleme dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Akarsu, Erzurum Ticaret Platformu'nun amacını ve hedeflerini şöyle açıkladı:

"Ülkemizi gelecek hedeflerine taşıyacak en önemli zenginlik kaynağı sahip olduğu üretim yeteneğidir. Erzurum Ticaret Platformu liderliğinde ulaşacağı yeni vizyon, daha büyük başarıların ve yeni bir atılım döneminin de iş dünyamızın vizyonu, inancı ve kararlı adımlarıyla sanayiden ticarete kadar artık her alanda kabuğunu kıran güçlü bir Erzurum Platformunu oluşturmayı hedefliyoruz. Devletimizin son dönemde hayata geçirdiği teşvik politikaları ve destek uygulamalarının birçoğunda iş dünyamızın imzası ve katkısı var. Şükürler olsun ki Erzurum'umuz tüm dinamikleriyle bugün yerelden ulusala dev bir kalkınma hamlesinin öncülüğünü üstlenirken, takip edilen ve örnek gösterilen bir kent olacak. Bugüne kadar başardıklarıyla Türkiye'mizin gururu olan Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum, omuzlarında taşıdığı sorumlulukla yeni hedeflere de emin adımlarla yürümektedir."

Fabrika projesi

"Özel sektörümüzün gücüne güç katan hizmet odaklı bir modelle şimdi yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Erzurum iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlere sunulanlarla yetinmek yerine planladığımız geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Erzurum Ticaret Platformu olarak yönetim kurulu üyelerimizin ortak iradesi ve kararlılığıyla Erzurum'umuza ortak vizyonunu yansıtan projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. İşletmelerimizin verimliliğini ve performanslarını artırmak amacıyla planladığımız model fabrika projemiz de imalat sanayimizin dijital dönüşümünde kilit rol üstlenecek. Elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir kılmak adına mevcut projelerimizi geliştirmeye ve yeni projelerle Erzurum iş dünyamızın önünü açmayı sürdüreceğiz. Erzurum'a Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat ataklarını Erzurum'umuzun gelişimine, vizyonuna yeni dönemde farklı bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. Erzurum Ticaret Platformu olarak güçlü fiziki altyapısı ve avantajlı lojistik imkanlarıyla İpek Yolu'nun son durağı olan Erzurum'a yakışan, dünya standartlarında bir fuar merkezi kentimize büyük değer katacak."

Bilimsel ve teknolojik ataklar

"Yeni nesil Teknoloji Geliştirme Bölgesi projemiz ile inovasyon odaklı üretimi merkezine alan bir ekosistemi oluşturarak Erzurum'u bilimsel ve teknolojik atılımların merkezi konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Havacılık, uzay sanayi, savunma sanayi, raylı sistemler, kompozit malzemeler ile diğer ileri teknoloji ihtiva eden alanlarda seçilmiş ara girdilerin şehrimizde üretilmesini amaçlıyoruz. Yerli yatırım ve üretim girdilerini teşvik programı ile firmalarımızın farklılıklarını artırıcı faaliyetler düzenleyerek, yurt içi ve yurt dışı ana sanayilerle eşleştirmeler yapacağız."

İlklere imza atacağız

"Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım liderliğinde Erzurum'a hizmet ve kalkınma noktasında, iş istihdamında, ortak paydasında ortaya koyduğumuz irade ve kararlılıkla Türkiye'mizin hedefleri doğrultusunda büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Beklenti ve hayallerimiz ulaştığımız rakamların çok ötesinde. İlkeli duruşumuzdan vazgeçmeden ilklere imza atmayı hedefliyoruz. Kendi için değil kenti için çalışmak isteyen ve projesini ortaya koyan tüm dostlarımız Erzurum Ticaret Platformu yeni dönemin aktörü olacak. Erzurum Ticaret Platformu olarak kıymetli yönetim kurulu üyelerimizin desteği ile artan performansı ve ortak akılla şekillenen proje ve çalışmalarla kent ekonomisine damga vurmayı sürdürecek. Üreterek, büyüterek tek yürekle Erzurum'umuzu ve ülkemiz için daha büyük hedeflere hep birlikte koşacağız. Gönüllülük esasıyla Erzurum'umuzun hedeflerine katkı sağlayan yol arkadaşlarıma, bizlere güvenen ve desteklerini esirgemeyen saygıdeğer yönetim kurulu üyelerime ve siz değerli basın mensuplarına şükranlarımı arz ediyorum. 'Erzurum Büyürse Türkiye Büyür' ortak inancını taşıyan siz değerli dostlarıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Erzurum Ticaret Platformu yönetimi şöyle oluştu; Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Akarsu; Başkan Yardımcısı Muhammed İkbal Yazıcı ve Fatih Berat Arslan; Yönetim Kurulu Üyeleri: Av.Rukiye Merve Gövercin, Muhammed Batuhan Özakalın, Fatih Köse, Erdem Çelik, Emir Dirkan, Resul Burak Ögdüm, Bülent Tağı; Denetleme Kurulu Üyeleri: İlyas Ergani, Mehmet Bora, Dr. Hakan Uygur, Tarkan Miloğlu, Yunus Emre Ergül. - ERZURUM