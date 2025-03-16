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Erzurum Ticaret Borsası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ı Ziyaret Etti

Erzurum Ticaret Borsası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ı Ziyaret Etti
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ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek, borsa projeleri ve Erzurum'un tarım potansiyeli hakkında bilgi verdi. Bakanlıktan destek talep eden Oral, çeşitli projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret eden ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ticaret Borsası olarak yürüttükleri çeşitli projeler ve kurumun diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi, bakanlığın desteğini talep etti.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, borsa öncülüğünde yürütülen projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, borsa öncülüğünde hayata geçirilen projelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara'da bulunan başkan Oral, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı da ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Oral, Bakan Kacır'a, çiftçilerin ürünlerinde katma değer sağlayacak 'Lisanlı Depoculuk Projesi' ile yöresel ürünler için coğrafi işaret tescili alınması yönünde yürütülen çeşitli projeler, Gastronomi ve Turizm Şehri Erzurum'u tanıtma noktasında faaliyet gösteren esnaf ve borsa üyelerinin ulusal ve uluslararası fuarlara katılımını artırmaya yönelik hazırlanan projeler ve kurumun diğer çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Başkan Oral ziyarette, Erzurum'a değer katacak ve şehrin üreticisine, girişimcisine destek sağlayacak bu çalışmalara Bakanlığın desteğini beklediklerini ifade etti.

ETB Başkanı Oral ziyarette Bakan Kacır'a, üzerinde Tarihi Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese'nin resmedildiği el işçiliği ehram tabloyu hediye etti.

Oral, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Erzurum'a desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'ya teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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