Erzurum Teknik Üniversitesi Üniversite Sporları Buz Hokeyi Şampiyonası'nda çifte kupa kazandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Üniversite Sporları Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) çifte kupa kazandı.

Erzurum Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ETÜ'nün yanı sıra Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) takımları mücadele etti.

Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvada ETÜ Buz Hokeyi Erkek takımı yarı finalde karşılaştığı Koç Üniversitesini 18-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Atatürk Üniversitesi ile karşılaşan ETÜ, nefes kesen mücadeleden 2-1'lik skorla ayrılarak altın madalyayı kazandı.

Yarı finalde ODTÜ ile karşılaşan ETÜ Kadın Buz Hokey Takımı mücadelede gülen taraf oldu ve finale çıkma başarısı gösterdi. Finalin adı yine ETÜ ve Atatürk Üniversitesi olurken, ETÜ gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonadan iki kupayla birlikte dönen Buz Hokeyi takımı sporcularını tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "ETÜ olarak ÜNİLİG'de birçok branşta mücadele ediyoruz. 2024 Yılında turnuvaya katılan hemen her takımımız kupayla döndü. Ancak söz konusu kış sporları olunca hem kadınlarda hem de erkeklerde Erzurum'un iki üniversitesinin adını finale yazdırması bizi şaşırtmadı ancak gururlandırdı. Sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM