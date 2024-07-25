Erzurum Teknik Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencileri bilgilendirmek ve ETÜ'nün sunmuş olduğu olanakları aday öğrencilere anlatmak amacıyla tercih ve tanıtım günlerine başladı.

Tercih dönemindeki öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine devam eden ETÜ, Yakutiye Kent Meydanında kurduğu stantlarla üniversite adaylarına tercih sürecinde rehberlik yaparken ETÜ'nün sunmuş olduğu akademik, kültürel, sosyal ve sportif imkanlar hakkında kapsamlı bilgiler veriyor.

Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin tercih sürecinde dikkat etmeleri gereken konular, ETÜ'deki lisans programları ve kampüs hayatına dair merak ettikleri soruları yanıtlarken ETÜ Teknoloji Takımları ise Teknofest yarışmalarına katılan araçları sergiliyor.

Tercih ve tanıtım günleri 2 Ağustos'a kadar devam edecek. - ERZURUM