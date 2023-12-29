Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Köklerimizden Besleniyoruz' Paneli Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde "Köklerimizden Besleniyoruz" isimli panel düzenlendi.

Erzurum'un mutfak kültürünü tanıtmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen panele ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın eşi Behtiye Çakmak'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kalem Şairi Zekiye Çomaklı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Betül Kocaadam Bozkurt, Erzurum'un kadim mutfağı, yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri ile Türkiye'nin zengin mutfaklarından biri olduğunu dile getirerek: "Köklerimiz, bizim kimliğimizi oluşturan değerlerimizdir. Bu değerler, bizi birbirimize bağlayan, ortak bir geçmişe sahip olduğumuzu gösteren unsurlardır. Köklerimizden beslenmek, bu değerlerimizi tanımak ve yaşatmak demektir. Bu değerleri tanımak ve yaşatmak için, tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmek, gelecek nesillere bu bilgilerimizi aktarmak gereklidir. Erzurum mutfağı, yüzyıllardır bu halkın yaşam biçimini, kültürünü ve geleneklerini yansıtmıştır. Aynı zamanda Erzurum mutfağı, türkülerde, manilerde ve şiirlerde de kendine yer bulmuştur. Bugün, panelimizde, Erzurum mutfağının türküler, maniler ve şiirlerdeki yansımalarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında coğrafi işaretli ürünlerin yolculuğunu konuşacağız. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Panele Konuşmacı olarak katılan Zekiye Çomaklı, Erzurum mutfağında türkü ve manilerin önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek: "Türküler her yörede olduğu gibi Erzurum'da da toplumsal hayatı yansıtan bir aynadır. İnsanlar yaşanan pek çok felaketi, acıyı, sevgiyi, türkü ve manilerle dile getirmiştir. Bu açıdan mani ve türküler yaşanmışlığı aktaran birer belge niteliği taşımaktadır. Erzurum mutfak kültürü, maniler içerisinde ayrı bir yere sahiptir. Yeri gelir yemeğe maniler dizilir, yeri gelir manilerde yemekten bahsedilir. Erzurum yöresi manilerinde aşk, gurbet, ayrılık, hasret, kıskançlık, talihsizlik, nasihat, sitem, dua, üzüntü, hasret, aşk, sevda, vefa, vefasızlık aralara serpiştirilir" ifadelerini kullandı.

Çomaklı'nın ardından konuşan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Erkan Denk, Türkiye'nin yöresel ürün potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, coğrafi işaretli ürünlerin nitelikleri ve özellikleri hakkında dinleyicilere bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından devam eden program katılımcıların, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi, Erzurum Kızılay Şubesi ve Mine Barın'ın katkılarıyla hazırlanan Erzurum mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin tadına bakması ile sona erdi. - ERZURUM