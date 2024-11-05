Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Yerli Tohum Üretimi İçin Yeni Protokol

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Tarımsan Mühendislik Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Kısa süre önce ETÜ ve uluslararası standartlardaki gübre, makine, tohum, yedek parça ve zirai ilaç tedariği yapan Tarımsan Mühendislik şirketi ortak bilimsel araştırmalar yürütmek ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde açılan laboratuvarda çalışmalara başladı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Tarımsan Mühendislik Tarım ve Hayvancılık Şirketi Müdürü Alper Küçük'ün İmzaladığı yeni protokol ile ETÜ kampüsündeki 80 hektarlık alanda sertifikalı yerli ve milli tohum üretilmesi hedefleniyor.

Belirlenen alanda yapılacak çalışmalar ile yöreye uygun tohum çeşitlerinin üretimi, demonstrasyon, araştırma ve akademik çalışmalar gerçekleştirilecek.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Çakmak, yerli ve milli tohum üretiminin önemine değinerek: "Geçtiğimiz aylarda Tarımsan Mühendislik Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile ortaklaşa kurduğumuz Ar-Ge Laboratuvarında çalışmalar başladı. Burada yapılan çalışmalar yalnızca şehrimiz için değil ülkemiz için de oldukça büyük bir önem arz ediyor. Buradan çıkacak yerli ve milli tohumlar ülkemizin ekonomisine kazandırılacak. Bu vesileyle imzaladığımız yeni protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM