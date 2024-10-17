Üye Girişi
Haberler

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Siber Güvenlik Eğitimi İçin İş Birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Siber Güvenlik Eğitimi İçin İş Birliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, siber güvenlik eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında öğrenciler, siber güvenlik alanında yetenek geliştirecek ve kariyer hazırlıkları yapacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında 11 Ekim 2024 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile "Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı" kapsamında önemli bir adım atıldı. Yapılan iş birliği ile üniversitede öğrenim gören öğrencilere siber güvenlik eğitimi verilmesi ve bu alanda yetenek geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, öğrencilerin farkındalıklarını artırmayı ve kariyer planlamalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, eğitim faaliyetleri hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak yürütülecek, öğrencilere siber güvenlik konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırılacak olup, eğitim sonunda başarılı olan öğrenciler, stajyer programına dahil edilerek sektöre hazırlıklarını tamamlamaları hedefleniyor. Program, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim yıllarını arasında olup gerekli görüldüğü takdirde uzatılabilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji erzurum Eğitim Yerel

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

 Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Kara kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

Kredi kartı borçlarında yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM personel alımı başvuruları başladı mı? TBMM personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 17 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yavuz Bingöl evleniyor mu? Yavuz Bingöl eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? One Direction üyeleri ne paylaştı? Liam Payne ne zaman ve nasıl öldü? One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti? LIAM PAYNE ÖLÜM ANI VİDEO Liam Payne balkondan mı düştü? Liam Payne kimdir? Liam Payne kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete bugün (17 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.