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Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Kuraklığın Üstesinden Gelmek İçin Yenilikçi Çözüm

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Kuraklığın Üstesinden Gelmek İçin Yenilikçi Çözüm
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ETÜ laboratuvarlarında, kuraklığa karşı tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kaktüslerden izole edilen faydalı bakterilerin kullanımı araştırılıyor. Proje, kimyasal gübrelerin yerine doğal biyostimülantların kullanımını ön plana çıkarıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) laboratuvarlarında tarımsal üretimde kuraklığa karşı çözüm arayışına yönelik geliştirilen proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

ETÜ öncülüğünde başlatılan ve TÜBİTAK 1001 programı tarafından desteklenen proje tarımsal üretimde kuraklığa karşı çözüm arayışına yeni bir yaklaşım getirerek yonca bitkisinin kuraklık stresine dayanıklılığını artırmak için kaktüs bitkilerinden izole edilen faydalı bakterilerin kullanımını araştırıyor.

Projenin Yürütücülüğünü ETÜ Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. İsmail Bezirğanoğlu yaparken Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ökkeş Atıcı, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Pınar Uysal ve ETÜ'den Dr. Büşra Yazıcılar ile Dr. Merve Şimşek Geyik araştırmacı olarak yer alıyor. Uluslararası iş birliği kapsamında ise National Chung Hsing University'den Prof. Dr. Menghsiao Meng projeye danışmanlık desteği sağlıyor.

Proje ekibi, kaktüslerde doğal olarak bulunan faydalı bakterileri yonca bitkisine uygulayarak, kuraklık stresi altındaki dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Elde edilen bulgular bu yaklaşımın hem çevreye duyarlı hem de tarımsal üretimi destekleyici bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bezirğanoğlu, projenin tarımda kuraklıkla mücadele için doğal bir çözüm sunma potansiyeli taşıdığını belirterek: "Proje, kimyasal gübrelerin yerine mikrobiyal biyostimülantların kullanımını araştırıyor. Bu biyolojik yöntem, hem çevreye zarar vermeyen bir çözüm sunmayı hem de tarım alanlarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Projemiz henüz araştırma aşamasında olmasına rağmen tarımsal üretimi iyileştirme ve çevreye duyarlı yöntemlerin kullanımını artırma konularında umut veriyor. Elde edilecek sonuçlar, tarım sektörü için yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Doğanın sunduğu kaynakları kullanarak sürdürülebilir tarımı desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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