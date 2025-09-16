Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka İle Sağlık Projesi Başarı Elde Etti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025'te, bu yıl da yerini alan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, geliştirdikleri yapay zeka temelli sağlık projesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri İrem Nur Demiray, Dilara Adıgüzel ve Ezgi Sima Alkan'ın yer aldığı "LUMINEUX" takımı, "FarmaBot" adlı projeleriyle Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nın serbest kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı danışmanlığında bilinçli ilaç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen proje, bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçmeyi ve sağlık alanında bilgiye hızlı ve doğru erişimi sağlamayı hedefliyor.

Yapay zeka destekli bir sohbet botu olarak Farmakolog onayıyla geliştirilen FarmaBot, ilaç prospektüslerini analiz ederek ilaç-ilaç ve ilaç-gıda etkileşimlerini tespit ediyor. Kullanıcıların yönelttiği sorulara anında yanıt veren sistem, aldığı geri bildirimlerle kendini geliştiriyor ve bilgi akışını sürekli güncelliyor.

Uygulama sayesinde kullanıcılar prospektüsleri baştan sona okumadan yan etkiler, kullanım uyarıları ve etkileşimler gibi kritik bilgilere anlaşılır, güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.