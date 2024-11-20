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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Uçuş ve Ötesi Söyleşi Programı Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Uçuş ve Ötesi Söyleşi Programı Düzenlendi
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ETÜ, Türk Hava Yolları'nın insan kaynakları ekibi ile öğrencilerini bir araya getiren 'Uçuş ve Ötesi' adlı kariyer söyleşisi gerçekleştirdi. Etkinlikte sektörel deneyimler paylaşıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Uçuş ve Ötesi" adlı söyleşi programı düzenlendi.

ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) ile öğrenci topluluklarından Kariyer Kulübü iş birliğiyle düzenlenen kariyer söyleşileri programı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynakları ekibi ile ETÜ'lü öğrenciler buluştu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sektörün önde gelen markaları ve temsilcileriyle ETÜ öğrencilerini buluşturmak amacıyla düzenlenen programda, THY Ekibi mesleki deneyim ve tecrübeleri hakkında gençlere bilgi verirken sektöre dair merak edilen soruları yanıtladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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