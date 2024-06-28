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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Tarımsan Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Açıldı

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde açılan Tarımsan Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı uzman heyet tarafından ziyaret edildi. Laboratuvarın ileride yapılacak bilimsel faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde açılacak Tarımsan Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Ankara'dan gelen misafirlerini ağırladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tohum Tescil Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan uzman heyet ETÜ YÜTAM bünyesinde açılacak Tarımsan Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nda incelemeler yaptı.

Ziyaret kapsamında Tarimsan Araştırma Şirketi Müdürü Alper Küçük ve Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İsmail Bezirğanoğlu ileride yapılacak bilimsel faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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