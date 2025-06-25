Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi
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Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, stratejik plan hazırlama eğitimi düzenledi. Eğitime üniversite yöneticileri ve akademik personel katıldı. Kalite süreçlerinin önemi ve işbirliği vurgulandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimler için stratejik plan hazırlama eğitimi verildi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez ile çok sayıda akademik ve idari personel katılım sağladı.

Kurumsal akreditasyon sürecinde üniversitenin tüm birimleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini vurgulayan ETÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Yıldırım, Konuşmasında Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO) döngüsüne dayalı kalite yönetim sürecini detaylarıyla açıklayarak yükseköğretimde kalite güvencesi, eğitim-öğretim politikaları, program çıktıları ile izleme ve değerlendirme mekanizmaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Yıldırım'ın ardından kürsüye çıkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ise ETÜ'nün kalite süreçlerinde önemli mesafe kat ettiğine dikkat çekerek: "Ben bir makine mühendisi olarak kalite süreçlerine mühendislik perspektifiyle yaklaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bir cismi harekete geçirmek için başlangıçta büyük bir kuvvet gerekir. Ancak hareket başladıktan sonra sistem daha az enerjiyle çalışmaya başlar. Kalite süreçleri de böyledir. Başlangıçta zordur, direnç vardır, alışkanlıkları değiştirmek kolay değildir. Ama bir kez harekete geçince işler daha akıcı hale gelir. İşte biz o noktadayız. Artık harekete geçtik ve tempo kazandık. Bu sürecin başında büyük emekler verildi. Statik sürtünmeyi aşmak kolay olmadı. Birçok hocamız bu konuda büyük gayret gösterdi. Hep birlikte üniversitemizi akredite sürecine taşıdık. Birimlerimizde akreditasyon süreçleri başladı ve bazı bölümlerimiz başarıyla tamamladı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile Fen Fakültemizin bu yolda attığı adımlar bizler için gurur kaynağı oldu. Artık sadece yürümüyoruz, yavaş yavaş koşmaya başlıyoruz. Bu süreçte akademik ve idari yöneticilerimizin katkısı çok kıymetli. Kalite sadece Kalite Koordinatörlüğü'nün işi değil; tüm paydaşların birlikte sahip çıkması gereken bir süreçtir." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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