Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 2025-2026 Akademik Yılında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali gerçekleştirildi.

ETÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitenin sunmuş olduğu akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkanları keşfetmesini sağlamak ve uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programları kapsamında Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi.

ETÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen festivalde akademik danışmanlar ve kulüp başkanları üniversiteye yeni başlayan öğrencilere geçmiş yıllarda düzenledikleri etkinlikler ile bu yıl içerisinde faaliyet takvimlerinde yer alan programlar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda kulüplerin yapmış olduğu çalışmaları görürken, sosyo-kültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek, boş zamanlarını iyi değerlendirmek ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanabilmek için birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüplere üye olup; konserler, ödüllü yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. - ERZURUM