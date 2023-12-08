Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü için seminer düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bu yıl ilk öğrencilerini alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile sektördeki paydaşların yöneticilerini bir araya getirmek amacıyla 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nde seminer düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Murat Demir Aydın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Baş Müdürü Muhammet Hanifi Fidan, Çelebi Hava Servisi Erzurum Havalimanı İstasyon Müdürü Fatma Yağmur Taşkın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Dekan Aydın, ETÜ'de Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin en önemli unsurlarından biri olan havacılık ve uzay mühendisliği alanı için öğrenci yetiştirmekten gurur duyduklarını belirterek: "Bölüm olarak ilk defa bu sene öğrenci aldık. Son derece stratejik bir alan olan havacılık ve uzay konusunda böyle bir bölüme sahip olmak hem bizim için hem de ülkemiz için de çok kıymetlidir. Bu süreçte sektördeki paydaşlarımızın bilgi ve tecrübesiyle bizlere vereceği desteği çok önemli görüyorum ve bu vesileyle 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Dekan Aydın'ın ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak, havacılık ve uzay alanlarının bütün ülkelerin hakimiyet kurmaya çalıştığı sahaların başında geldiğine dikkat çekerek: " Ülkemizde gerek havacılık ve uzay mühendisliği alanında gerekse de sivil havacılık alanında kurumlarımız ihtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağı yetiştiriyor. Biz de ETÜ olarak havacılık ve uzay mühendisliği bölümümüzü aktif ettik ve bu yıldan itibaren öğrenci almaya başladık. Bir teknik üniversite olarak havacılık ve uzay mühendisliğinin diğer mühendislik disiplinlerinin dışında kalması düşünülemez. Bölümümüzde çok nitelikli hocalarımız var ve yeri geldiği zaman elektrik elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliği bölümlerimizdeki hocalarımız da eğitim faaliyetlerinde gereken desteği sağlayacaklar. Ayrıca öğrencilerimize en iyi eğitimi sunabilmek için ülkemizden ve dünyadan önemli bilim insanlarını öğrencilerimizle buluşturacağız. Çünkü bizim amacımız öğrencilerimizin sadece ulusal düzeyde değil aynı zamanda uluslararası düzeyde en nitelikli şekilde mezun olmalarını sağlamak. Bu noktada ülkemizin havacılık alanında önde gelen firmalarıyla protokollerimiz de bulunuyor. İlerleyen yıllarda sizler için bu firmalara teknik geziler düzenleyerek sahada yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı sağlayacağız. Sizlerde bu süreçte çok çalışacaksınız ve sunulan imkanlardan en iyi şekilde istifade edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Seminerde konuşan Hanifi Fidan ise Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin görev ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra iş başvurusu süreçleri hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu. - ERZURUM