Erzurum Teknik Üniversitesi, Nature Index 2025 Listesi'nde İlk 20'de

Erzurum Teknik Üniversitesi, Nature Index 2025 Listesi'nde İlk 20'de
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Nature Index 2025 listesindeki Türkiye'deki üniversiteler arasında 20. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu sıralamanın üniversitenin kalite odaklı akademik politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), dünya genelinde bilimsel yayın performansını esas alan ve saygın sıralamalardan biri olan Nature Index'in 2025 listesinde Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 20'de yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

2014 yılından bu yana doğa bilimleri, sağlık bilimleri ve temel bilimler alanlarında yayımlanan yüksek etki faktörlü makalelere dayalı olarak üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bilimsel üretkenliğini değerlendiren uluslararası bir sıralama ölçütü olan Nature Index'in 2025 yılında yayınladığı raporda ETÜ, Türkiye'deki üniversiteler arasında 20. oldu.

Konuya ilişki değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürdüğünü belirterek: "Yalnızca seçkin akademik dergilerde yayımlanan nitelikli yayınları dikkate alması nedeniyle bilim camiasında saygın endekslerden biri olarak kabul edilen Nature Index'te ülkemizdeki üniversiteler arasında 20. sırada yer almak üniversitemiz adına son derece kıymetli bir gelişmedir. Bu başarı kalite odaklı akademik politikalarımızın ve kararlılıkla uyguladığımız stratejik vizyonun bir sonucudur. Akademik kadromuzun nitelikli yayınlar üretmeye yönelik gayreti, araştırma altyapımızı sürekli güçlendirmemiz ve genç bilim insanlarına sunduğumuz destek mekanizmaları bu yükselişin temelini oluşturuyor. Üniversitemiz, yalnızca yayın sayısıyla değil, aynı zamanda yayın kalitesi noktasında da önemli bir yol kat etti. Etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan çalışmalarımız hem bilim dünyasında karşılık buluyor hem de üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü artırıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak ürettiği bilgiyi toplum yararına dönüştüren bir araştırma kültürünü büyütme hedefiyle ilerliyoruz. Gelecekte gerek ulusal gerek uluslararası ölçütlerde daha üst sıralarda yer almak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle sürece katkı sunan akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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