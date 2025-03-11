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Erzurum Teknik Üniversitesi Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarıları değerlendirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) sporcuları 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde 91 sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyonda Ferdi Kadınlar kategorisinde Mine Kılıç 2 altın, Nurevşan Çınar 1 gümüş ve 1 bronz, Zuhal Türk gümüş, Neslişah Sarıaltun ise bronz madalya kazandı. Erkekler Ferdi kategorisinde de mücadele eden Barış Oduncu 1 altın ve 1 bronz, Eyüp Aslan ise 2 gümüş madalyayı ETÜ'ye kazandırdı.

Müsabakaları yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sporcuları tebrik ederek: "Hem kızlarda hem erkeklerde kürsünün neredeyse tüm basamaklarında bizim öğrencilerimizin yer alıyor olması gurur verici bir tablo oldu. Elde edilen sonuçlarla son derece teknik ve komplike bir branş olan biathlonda öğrencilerimiz ne kadar mahir olduklarını kanıtladı. Gelecekte isimlerini çok daha büyük şampiyonalarda duyacağımıza inanıyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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