Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Yıl Süreyle Akredite Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2 yıl akredite oldu.

ETÜ, yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngüsü kapsamında değerlendirildiği Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2 yıl süre ile akredite olma başarısı gösterdi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akreditasyon belgesini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın elinden aldı.

Programın ardından değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, ETÜ'nün ilk kez akredite olduğuna dikkat çekerek: "Kalite süreçleri bizim için son derece önemli. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında gerekli şartları yerine getirerek YÖKAK'a başvurumuzu yaptık ve 2 yıl süreyle akredite olduk. Önümüzdeki süreçte hedefimiz 5 yıllık tam akreditasyon belgesini almak. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen başta kalite kurulumuz olmak üzere tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM