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Erzurum-Tekman Karayolu Ulaşıma Kapandı

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Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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