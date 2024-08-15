Üye Girişi
Haberler

Erzurum Tarih Derneği, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın kitabını tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Tarih Derneği, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın Kuran'ın Toplumsal Gelişim Öğretisi isimli kitabının tanıtımını yaptı. Programa çok sayıda kitapsever ve dernek yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Erzurum Tarih Derneği, kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın Kuran'ın Toplumsal Gelişim Öğretisi isimli kitabının tanıtımını yaptı.

Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği eğitim salonunda düzenlenen programa Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof.Dr. H. Ömer Özden, Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği Başkanı Selahattin Öğdüm, ERVAK Başkanı Erdal Güzel ile çok sayıda kitapsever ve dernek yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. Özden, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verirken, "Erzurum'u ve Erzurum tarihini tanıtmak ve araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle de Erzurum'un kültürüne katkı sunmayı hedefliyoruz. Bunlardan biriside işte bugün burada gerçekleştirdiğimiz ve Erzurum'un öz evladı alan abimiz Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın kitap tanıtım programı. Erzurum'u tarihsel ve kültürel alanlarda her türlü platformda tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii bunu da siz değerli Erzurumlu hemşehrilerimizin, bürokratlarımız ve siyasilerimizin destekleriyle el ele vererek gerçekleştireceğiz" dedi.

Daha sonra ise okurlarına yönelik kısa bir sohbet yapan Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, insanoğlunun dünya üzerindeki hayat macerası 'gelişim' sözcüğü ile özetlenebileceğini söyledi.

Doğan konuşmasına şöyle devam etti; "Bu 'gelişim' kavramı insan hayatının her safhasını içine alan ve belki de hayatın amacı olarak kabul edilmesi gereken bir olgudur. İnsan türünün Allah tarafından ve ilahi / evrimsel bir program dahilinde halk edilmesi/düzenlenmesi ile başlayan 'gelişim' daha sonra her insanın varlık dünyasında ortaya çıkışında bir sperm hücresi ile bir yumurtanın ana rahminde oluşturdukları zigotun adım adım değişimi ve dönüşümü ile şekillenen; doğumdan sonra bebeklikten çocukluğa, çocukluktan olgunluğa, nihayet yaşlılığa ve ölüme doğru düzenli şekilde yürüyen dinamik bir süreçtir. Evrensel / kozmik düzenin vücuda gelişi ve varlığını sürdürmesini de kapsayan bu "gelişim" olgusu, özellikle dünya hayatının, Allah'ın emanetini taşıma onurunu üstlenmiş bulunan insanın gerek psikolojik ve gerekse sosyolojik faaliyet alanlarında da kendisini bekleyen, iyiye, güzele ve hatta mükemmele doğru açılım sağlamayı ifade eden bir sorumluluk ve görev şuuru hadisesidir."

Yapılan sohbetin ardından Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, önce istek üzerine bir Erzurum türküsü okudu ardından da severlerine kitaplarını imzaladı. Ardından Erzurum tarihi ve kültürüyle ilgili kitapları bulunan Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden, Doğan'a kitaplarından oluşan bir set ve plaket hediye ederken, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'da İngilizce çevirisi de bulunan bir kitabını hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edebiyat erzurum Edebiyat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? 15 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları HAMSTER KOMBAT 15 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8, Show TV neler var? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? MasterChef Kremalı Midye tarifi! En güzel Kremalı Midye tarifi! Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nerenin yemeğidir? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (15 Ağustos Perşembe)? 15 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title