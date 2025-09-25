Erzurum, Sporda Türkiye'nin Zirvesinde!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Erzurum GSİM sporda yine Türkiye'nin 1 numarası oldu. Erzurum, 200 puan artışıyla zirvedeki yerini korudu. Dadaşlar diyarı gençlik hizmetlerinde de ikinci sırada yer aldı. Yurt ve Eğitimde de Erzurum GSİM yükselişe geçti. Erzurum'un sporda zirvede yer alması ve birinciliğini koruması Dadaşların göğsünü kabarttı.

Çakmur: Özveri fedakarlık ve gayretin eseri

Erzurum GSİM'nin bakanlığın kriterleri doğrultusunda ilk karnesinde spor hizmetlerinde Türkiye birincisi olarak 200 puan arıtışıyla yerini korumasının sevincini yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu başarının özveri, gayret ve fedakarlığın eseri olduğunu söyledi. Önemli başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Çakmur, "Birlikte çalıştık, gayret ettik. Fedakarlık yaptık ve başardık. İl karnesinde sporda Türkiye birinciliğimizi koruduk. Zirveye ulaşmak için çok çalıştık, uğraştık başarılı olduk, şimdi de zirvenin kalıcısı olmaya devam ediyoruz. Zirveyi artık bırakmamak içinde çalışıyoruz" dedi.

Elde edilen bu başarının, ekip çalışmasının, özverinin ve planlı çalışmanın bir ürünü olduğunun altını çizen Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, "Tüm birim müdürlüklerimizle birlikte gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Erzurum'un potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm personelimize ve gönüllü destekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dönmez: Başarımızda il müdürümüz yol göstericimiz ve en büyük destekçimiz

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını ve daha çok çalışmaya sevk ettiğinin altını çizerek, "Spor Hizmetleri alanında Türkiye birinciliğini korumak ve zirvenin sahibi olmak bizim için büyük bir onur. Bakanlığımızın açıkladığı il karnesinde Türkiye sıralamasında birinci olmak mutluluk verici. Bu başarıda antrenörlerimizden saha personeline kadar her bir çalışanımızın emeği var. Amacımız sadece yarışmacı sporcu yetiştirmek değil; her yaş grubundan vatandaşımızı spora teşvik etmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarımızın en büyük yol göstericisi ve destekçisi İl Müdürümüz Levent Çakmur. İl Müdürümüzün destekleri ve bizi daha çok çalışmaya teşvik etmesi bu büyük başarıyı kazanmamıza vesile oldu" diye konuştu.