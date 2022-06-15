Erzurum SGK'dan örnek davranış Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu; eski Palandöken Devlet Hastanesinin bahçesinde kullanılmayan bayrak direğine sahip çıkarak metrelerce büyüklükte dev Türk Bayrağı yaptırarak semalarda dalgalanmasını sağladı. Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu; eski Palandöken Devlet Hastanesinin bahçesinde kullanılmayan bayrak direğine sahip çıkarak metrelerce büyüklükte dev Türk Bayrağı yaptırarak semalarda dalgalanmasını sağladı. Vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan bayrağın bu şekilde dalgalanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum Yerel Haberler

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