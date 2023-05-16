Erzurum Şehir Arşivi'ne ziyaretçi akını

Erzurum'da son yıllarda restore edilerek gelecek nesillere kazandırılan tarihi Erzurum Evleri, aynı zamanda farklı içerikleri ve zenginlikleriyle ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Erzurum Şehir Arşivi, bu anlamda örnek gösterilen mekanlardan biri olarak gösterilirken, müze ziyaretçileri tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Erzurum Kalesi'nin hemen alt kısmında bulunan Erzurum Şehir Arşivi; Erzurum'un tarihi ve kültürel birikimini yansıtan arşiv belgeleri, gazete, dergi, yıllık, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanları bir araya getirip, kalıcı bir "ortak değer" ortaya koymak amacıyla kuruldu.

Elde edilen belgelerin dijital ortama aktarılarak hizmete sunulmasını amaçlayan ve her gün binlerce insan tarafından ziyaret edilen Erzurum Şehir Arşivi, "Erzurum'un Ortak Hafızası" da olmayı amaçlanıyor. Çeşitli resmi ve özel arşivlerden elde edilen belgeler bir araya getirilerek oluşturulan Erzurum Şehir Arşivi'nde; tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu ve Doktor Şerif Soylu'nun aileleri ile Prof. Dr. Enver Konukçu tarafından bağışlanan belgelerde bulunuyor.

Günün her saati ücretsiz olarak gezilen ve ziyaretçilerine tarihi yolculuk yapma imkanı veren Erzurum Şehir Arşivi'nde aynı zamanda sanal gerçeklik ortamında şehir turu atma imkanı da var. Dinlenme salonlarında nefes alınabilecek imkanlar sunan Erzurum Şehir Arşivi'nin açık avlusunda şadırvandan akan suyun büyülü sesi ve Erzurum güzel havası eşliğinde çayı içme imkanı da bulunuyor. - ERZURUM