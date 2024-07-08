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Erzurum Polisi Haziran Ayında 153 Bin 933 Şahsa ve 31 Bin 936 Araca Denetim Yaptı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 153 bin 933 şahsa ve 31 bin 936 araca GBT uygulaması yapıldı. Ayrıca, 936 araca cezai işlem uygulandı ve çeşitli suçlardan aranan 158 şahıs yakalandı. Narkotik operasyonlarında ise 65 kilogram 9,94 gram narkotik madde ve bin 416 adet narkotik hap ele geçirildi.

Erzurum polisi, Haziran ayı içinde yaptığı denetimlerde 153 bin 933 şahsa ve 31 bin 936 aracı sorguladı

1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 153 bin 933 şahsa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 31 bin 936 araç denetlendi, 936 araca cezai işlem uygulandı. Umuma açık 901 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 718, metruk binalarda bin 354 denetim gerçekleştirildi. Aranan 158 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 29 narkotik madde operasyonunda 65009,94 gram narkotik madde ve bin 416 adet narkotik hap ele geçirildi. 13'ü kurusıkı, 18 tabanca, 5 av tüfeği, 336 fişek ve 44 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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