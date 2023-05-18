Erzurum nüfusunun yüzde 18,4'ü genç

Yüzde 18,4 genç nüfusu ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan Erzurum'da, kadın nüfusunun erkeklerden fazla olduğu görüldü.

Yüzde 18,4 genç nüfusu ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan Erzurum'da, kadın nüfusunun erkeklerden fazla olduğu görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

749 bin 754 nüfusa sahip olan Erzurum'da ise 138 bin 17 genç nüfus kayıtlara geçti. Erzurum'da genç nüfusun 67 bin 217'si erkek ve 70 bin 800'ü kadın nüfustan oluşturuyor. TÜİK'in 2022 yılı 'İstatistiklerle Gençlik' başlıklı raporunda genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %18,4 olan Erzurum, bu değerlendirme ile Türkiye genelinde 25'inci sırada yer aldı.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2022 yılında %15,1'inin tarım sektöründe, %31,4'ünün sanayi sektöründe, %53,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2022 yılında %96,3'ünün hiç evlenmemiş, %3,6'sının evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %85,8'inin hiç evlenmemiş, %13,7'sinin evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü. - ERZURUM