Erzurum Nenehatun Spor Kulübü'nden İzcilik Eğitimine Fırsat

Erzurum Nenehatun Spor Kulübü, Sömestr Tatilini fırsata çevirdi. Genç öğrencilere 'İzcilik Tanıtım Eğitimi' verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) İzci Evinde, Erzurum Nenehatun Spor Kulübü izcilerine sömestr tatilinde 'İzcilik Tanıtımı' başlığı altında Kulüp Yöneticileri Fatih Yakışan ve Emre Ertan tarafından izci düğümleri, çeşitli kış sporlarında eğitimler verildi. Oldukça verimli geçen eğitimlerde öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Nenehatun Spor Kulübü yöneticileri Fatih Yakışan ile Emre Ertan gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldıklarını belirterek faydalı bir eğitimi bu haftada da tamamladıklarını söyledi.

Fatih Yakışan ve Emre Ertan, "Bu tanıtım eğitimimizi Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur'un destekleriyle gerçekleştirdik. İl Müdürümüze ve bizimle yakından ilgilenen Cemil Kuzey'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM