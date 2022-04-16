Erzurum Kuyumcular Odasından 311 aileye gıda yardımı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak, Erzurum'da bulunan mağdur ailelere yapılan yardıma ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Koçak açıklamasında "Kuyumcular odası olarak, önce bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı tüm kuyumcu esnaflarımızla paylaştık. Bu çalışma sonucunda odamız ve kuyumcu esnaflarımızın desteğiyle 300'ü aşkın gıda kolileri hazırladık. Her bir koli 20 parçadan oluşarak hazırlandı. Yönetim kurulumuz ile birlikte kendi ellerimizle Erzurum'da bulunan bazı mahallelerde 300'ü aşkın aileye kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Yardımda emeği geçen kuyumcu esnaflarımıza teşekkür ediyorum, Allah hayrını kabul eylesin" dedi.

Başkan Koçak son olarak yardım paketinde 20'yi aşkın gıda malzemesi, 2 kilogram tavuk eti ve 1 kilogram kıymanın da kolilerle beraber dağıtıldığını belirtti. - ERZURUM