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Erzurum Kış Saha Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Erzurum Kış Saha Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
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AFAD Başkanlığı tarafından koordine edilen Erzurum Kış Saha Tatbikatı, 5-7 Mart tarihleri arasında EİT üye ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta, arama kurtarma senaryoları ve teknik yardım uygulamaları yapıldı.

AFAD Başkanlığı tarafından koordine edilen Erzurum Kış Saha Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Tatbikat, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da 5-7 Mart tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kış Saha Tatbikatı'na, ülkemizin de üyesi ve kurucusu olduğu EİT üye ülkeleri ve gözlemci üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipleri ile birlikte toplam; 833 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA ve 8 drone, 2 K9 timi katılım sağladı.

Tatbikat kapsamında; Çığ/kar altında kalan kişilerin arama köpeği, tespit cihazları ve sonda kullanarak aranması, Medikal kurtarma ve tıbbi yardım uygulamaları, İletim hatlarının onarımı ve teknik alt yapının iyileştirilmesi, Teleferikten kurtarma, Hava araçları ile keşif ve kurtarma, Tahliye, yolların açılması senaryoları icra edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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