Üye Girişi
Haberler

Erzurum Kent Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi, yeni dönem çalışmalarına başladı. Yapılan genel kurulda göreve seçilen Kent Konseyi yönetimi, ilk yürütme kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı ve Kent Konseyi'nin meclis başkanları ve sekretaryası belirlendi.

Erzurum Kent Konseyi, yeni dönem çalışmalarına başladı. Yapılan genel kurulda göreve seçilen Kent Konseyi yönetimi, ilk yürütme kurulu toplantısını yaptı.

3. dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu başkanlığına seçilen Hüseyin Tanfer, ilk yürütme kurulu toplantısın yaptı. Toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda Kent Konseyi'nin meclis başkanları ve sekretaryası da belirlendi.

Tanfer, Kent Konseyi'nin merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğunu ifade etti.

Tanfer, "Erzurum Kent Konseyi olarak Erzurum'un kalkınma önceliklerinin belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir anlayış içerisinde, çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, kent yönetiminde katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi Erzurum Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title