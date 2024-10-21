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Erzurum Kent Konseyi'nden Dünya Gazeteciler Günü Kutlaması

Erzurum Kent Konseyi'nden Dünya Gazeteciler Günü Kutlaması
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Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gazeteciliğin önemini vurguladı ve gazetecilerin fedakarlıkla çalıştığını belirtti.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tanfer, "Gazetecilik mesleği fedakarlığın sahaya yansımasıdır" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, mesajında "Demokrasinin temel yapı taşlarından biri olan basın, haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basın, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemektedir. Gazetecilerimiz, kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedirler. Tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulması ve bilgilendirilmesi gibi ulvi bir görevi de yerine getirmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, şehrimizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerin "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, zorlu çalışma koşullarını önemsemeden Basın yayın kuruluşunda fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımıza paylaşma yolunda emek harcayan şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan gazetecilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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