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Erzurum Kent Konseyi, Baro Başkanlığına Seçilen Mesut Öner'i Ziyaret Etti

Erzurum Kent Konseyi, Baro Başkanlığına Seçilen Mesut Öner'i Ziyaret Etti
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Erzurum Kent Konseyi Yönetimi, Erzurum Baro Başkanlığına seçilen Av. Mesut Öner ve yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerini iletti ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Erzurum Kent Konseyi Yönetimi, Erzurum Baro Başkanlığına seçilen Av. Mesut Öner ve yönetimini ziyaret etti.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer beraberinde Başkan Yardımcıları Lütfi Turan, Cemil Uygur, Av. Hakan Karadabağ, İlker Özkara, Sinan Oral, Yürütme Kurulu Üyeleri ile Erzurum Barosu Başkanlığı'na seçilen Av. Mesut Öner'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner'e yeni görevinde başarılar dileyerek "Avukatlık yargı bağımsızlığının temel taşıdır. Bu sebeple barolarımıza büyük görevler düşüyor. Sizler de başarılı tecrübelerinizle bu bilinçle çok başarılı çalışmalara imza atacağınıza inanıyouz. Hukukun ve adaletin en iyi şekilde temsil edildiği Erzurum Barosu Yönetimine başarılar diliyoruz. Siz ve ekibinizin her zaman hukuktan yana olacağınızdan şüphemiz yok. Bu vesileyle Erzurum Kent Konseyi Yönetimi olarak, haksızlıklara karşı mücadele noktasında her zaman sizlere destek olacağımızı belirtmek isteriz. Bu vesileyle Başkan Sayın Mesut Öner kardeşimizi, Erzurum Barosu Yönetimini gönülden tebrik eder, çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner ise Erzurum Kent Konseyi'nin toplum odaklı çalışmalarını büyük bir beğeni ile takdir ettiğini belirterek, "Öncelikle kıymetli Kent Konseyi Başkanımız Sayın Hüseyin Tanfer Başkanımıza, Yönetimine Erzurum Barosu Yönetim Kurulu adına ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyorum. Erzurum Barosu Olarak, en önemli görevimiz, Ülkemize, Demokrasimize, Hukukun Üstünlüğüne, Yargı Bağımsızlığına, Adil Yargılanma Hakkına, Hukuk Devletine, İnsan Haklarına ve Savunma Hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Erzurum Barosu olarak, Erzurum Kent Konseyi Yönetimine başarılı çalışmalar diliyoruz.' şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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