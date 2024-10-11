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Erzurum Jandarması Göçerlere Eğitim ve Kitap Dağıttı

Erzurum Jandarması Göçerlere Eğitim ve Kitap Dağıttı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, göçerlere trafik güvenliği eğitimi verip çocuklara boyama ve okuma kitabı dağıttı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince göçerlere eğitim verildi, çocuklara boyama kitabı dağıtıldı.

Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Erzurum il genelinde öğrenciler ile vatandaşlarımıza; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ile sürü sahiplerinin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirilme yapıldı.

Ekipler ayrıca kent genelinde bulunan göçerlere de eğitim verilerek çocuklara boyama ve okuma kitabı dağıtıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Jandarma erzurum trafik Eğitim Yerel Yaşam

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