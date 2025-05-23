Erzurum Jandarma, 186. Yıl Dönümünde Öğrencilere Etkinlik Düzenledi

Erzurum Jandarma, 186. Yıl Dönümünde Öğrencilere Etkinlik Düzenledi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi. Jandarma'nın çeşitli ekipmanları ile sunumlar yapıldı ve çocuklara boyama ile hikaye kitapları dağıtıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yanında özellikle çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Erzurum'da "Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak maksadıyla; Pazaryolu ve İspir ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören toplam 420 öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde; İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Komando, Trafik ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ekipmanları ile araçları tanıtıldı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince yaşı küçük öğrencilere "Jandarma"yı tanıtıcı boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı. Arama Kurtarma Köpek Unsuru Operatörü refakatinde öğrencilere köpek gösterisi icra edildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Huzur ve güveninin simgesi Jandarma Teşkilatı, 186'ncı yaşında daima görevinin başında, milletinin yanındadır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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