İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i uykudan uyandıran füze saldırısı! Panikle böyle kaçıştılar
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Erzurum İzcilerinden SMA Hastası Esmanur'a Moral Ziyareti

Erzurum İzcilerinden SMA Hastası Esmanur'a Moral Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nenehatun Spor Kulübü izcileri, SMA hastası Esmanur'u evinde ziyaret ederek iftarlarını onun ve ailesiyle birlikte açtı, moral verdi. İzciler, herkesin Esranur’un ilaçlarının karşılanması için destek olmasını istedi.

Erzurum Nenehatun Spor Kulübü İzcileri, iftarlarını SMA hastası Esmanur ve ailesiyle birlikte açtılar, onlara moral aşıladılar.

Nenehatun Spor Kulübü Lideri Fatih Yakışan ile gönüllü izciler Firdevs Nur Akşit, Gizem Sude Peşmen, Fatma Düzgün, Damla Kara ve Esranur Acar, Erzurum'un ilk sma tip1 hastalarından biri olan Esmanur'u evinde ziyaret ederek moral verdiler.

İzciler "her gün iyilik yapmak" felsefesiyle hareket ederek Ramazan ayında zor durumda olan aileyi liderlerle ziyaretti. Esranur'a büyük moral kaynağı olan izciler; onunla beraber resimler çizip oyunlar oynayarak hoşça zaman geçirdiler. İzciler herkesi Esranur'un ilaçlarının karşılanması için desteğe çağırdı

Bu arada baba Mustafa Acar, kızının ilaç hakkını kaybetmemesi için son 2 kiloyu almaması gerektiğini ifade ederek, "Kızım henüz 7 yaşında. Kendisinden 2 yaş büyük abisi var, ona bakıp üzülüyor. Dışarı çıkamadığı için. Esranur okula gitmeyi ve yürümeyi çok istiyor, kardaki ayak izlerini merak ediyor. Herkesi kızımıza destek olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title