Erzurum İl Su Kurulu Su Kaynaklarını Yönetmek İçin Toplandı

Erzurum İl Su Kurulu, ilde su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında toplandı.

Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, 23 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda; İl Su Verimliliği Planları, Taşkın Yönetim Planları, İçme Suyu Kalitesi ve İnsan Sağlığı, Altyapı Yatırımları, Nitrat Direktifi ve İyi Tarım Uygulamaları gibi çeşitli konular görüşülerek kararlar alındı. - ERZURUM