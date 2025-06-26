Erzurum İl Su Kurulu Su Kaynaklarını Yönetmek İçin Toplandı

Erzurum İl Su Kurulu Su Kaynaklarını Yönetmek İçin Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Su Kurulu, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliği amacıyla toplandı. Toplantıda çeşitli su yönetimi konuları ele alındı.

Erzurum İl Su Kurulu, ilde su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında toplandı.

Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, 23 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda; İl Su Verimliliği Planları, Taşkın Yönetim Planları, İçme Suyu Kalitesi ve İnsan Sağlığı, Altyapı Yatırımları, Nitrat Direktifi ve İyi Tarım Uygulamaları gibi çeşitli konular görüşülerek kararlar alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor

Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul sokaklarında bunu yapan yandı, para cezası geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.