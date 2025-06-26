Erzurum İl Su Kurulu Su Kaynaklarını Yönetmek İçin Toplandı
Erzurum İl Su Kurulu, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliği amacıyla toplandı. Toplantıda çeşitli su yönetimi konuları ele alındı.
Erzurum İl Su Kurulu, ilde su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında toplandı.
Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, 23 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda; İl Su Verimliliği Planları, Taşkın Yönetim Planları, İçme Suyu Kalitesi ve İnsan Sağlığı, Altyapı Yatırımları, Nitrat Direktifi ve İyi Tarım Uygulamaları gibi çeşitli konular görüşülerek kararlar alındı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel