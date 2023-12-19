Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Standı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda İlgi Odağı Oldu

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde gerçekleşen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda büyük bir ilgiyle karşılandı. Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen fuara, on binlerce katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık müdürlüğü standı, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Fuar'da İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir liderliğindeki 112 Acil Sağlık, UMKE ve Müdürlük faaliyetlerini gösteren stantta yerinde tanıtıldı.

Dr. Gürsel Bedir, fuara katılarak stantları denetledi ve fuara gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın Türkiye'nin en kapsamlı bölgesel etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayan Bedir, iki gün boyunca gerçekleşen çalışmaların halkı bilinçlendirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Dr. Gürsel Bedir, "Bu etkinlik, bölgede sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir platform oldu" dedi. - ERZURUM