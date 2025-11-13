Erzurum İl Müftülüğü'nden Gençlere Rehberlik

Erzurum İl Müftülüğü tarafından kurulan bilgilendirme stantları gençlere rehberlik ediyor.

Erzurum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Atatürk Üniversitesi öğrencilerine yönelik yürütülen faaliyetleri tanıtmak amacıyla kampüs alanında bilgilendirme standı açtı. Gençlerin manevi gelişimlerine katkı sunmak ve İl Müftülüğü bünyesinde yürütülen gençlik hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurulan stantta, çeşitli broşürler dağıtıldı, etkinliklere dair bilgiler verildi. Standı ziyaret eden İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, çalışmaları yerinde görerek üniversiteli gençlerle sohbet etti.

Her fakülte önünde açılan bilgilendirme standları, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. - ERZURUM