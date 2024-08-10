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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Arasında Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilere uygulamalı eğitim sağlanacak ve staj imkanı sunulacak.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Taş Mağazaları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hakan Tazegül tarafından imzalanan protokol kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan öğrencilere uygulamalı eğitim sağlanması, İşletmelerde ihtiyaç duyulan alan ve dallarda, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında, çırak öğrenci yetiştirilmesi, El Sanatları Teknolojileri, Kuyumculuk Teknolojileri alanlarının tüm dallarında ve saat tamirciliği alanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde okuyan öğrencilere staj imkanı sağlanması, Söz konusu alan ve dallardan mezun olan öğrencilerin, ilgili Derneğin üye iş yerlerinde istihdamının sağlanması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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