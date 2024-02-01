Erzurum İl Gençlik ve Spor eski Müdürü Nihat Gezder son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum İl Gençlik ve Spor eski Müdürü Nihat Gezder son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Uzun zamandır mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Gezder'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK başkanları, spor camiasının temsilcileri ve yakınları katıldı.

Nihat Gezder kimdir?

Nihat Gezder, Erzurum'da doğdu, Aliravi İlkokulu, Merkez Orta Okulu, Erzurum Lisesini bitirdi. Atütürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1971 yılında mezun oldu.

Nihat Gezder, 1963 yılından 1973'e kadar Erzurum - Palandöken spor takımında futbol, voleybol takımlarında kaptan olarak, diğer dallarda sporcu olarak bütün sporları yaptı. Atletizim Milli-Başhakem, Basketbol Bölge Hakemi, Satranç Hakemi ve Eğitimci Futbol (C) Lisansı belgelerine sahiptir. Erzurum Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün bütün kademelerinde çalışmıştır. 1985 yılında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olmuş ve 2004 yılında emekliye ayrılmıştır. Çeşitli spor ödülleri alan Nihat Gezder'in yazmış olduğu "Atasporu Cirit" isimli kitabı 1991 yılında yayınlanmıştır. - ERZURUM