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Erzurum Hava Limanı'ndan Haziran Ayında 99 Bin 722 Kişi Uçtu

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Erzurum Hava Limanı'nda Haziran ayında 99 bin 722 kişi uçtu. İç hatlarda 99 bin 494 kişi, dış hatlarda ise 228 kişi uçak hizmetinden yararlandı. Ayrıca, 659 uçuş gerçekleşti ve 939 ton yük trafiği yaşandı.

Erzurum Hava Limanı'ndan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Haziran ayı içinde 99 bin 722 bini kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılının Haziran ayında 659 uçuş gerçekleşti ve toplam 99 bin 722 kişi uçtu. Haziran ayı içinde Erzurum Hava Limanı'ndan 646 iç hat ve 13 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 677 uçuş gerçekleşti ve 91 bin 352 kişi uçtu.

Erzurum'da bir ayda 99 bin 494 iç hatlar ve 228 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Haziran ayı içinde Erzurum'dan 546 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 939 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 13 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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