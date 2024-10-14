Üye Girişi
Haberler

Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'te 893 Bin Yolcu Uçtu

Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'te 893 Bin Yolcu Uçtu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılının ilk 9 ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 893 bin 712 yolcu uçtu. Havaalanında 5 bin 882 uçuş gerçekleşirken, iç hatlardan 888 bin 502 yolcu yararlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılının ilk 9 ayında 893 bin 712 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılında 5 bin 882 uçuş gerçekleşti ve toplam 893 bin 712 uçtu. Erzurum Hava Limanı'ndan 8 ay içinde 5 bin 771 iç hat ve 111 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 5 bin 707 uçuş gerçekleşti ve 784 bin 521 kişi uçtu.

Erzurum'da 2024 yılında 888 bin 502 iç hatlar ve 5 bin 210 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılı içinde Erzurum'dan 4 bin 988 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 7 bin 669 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 85 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Havacılık Ekonomi erzurum Ulaşım Turizm Yerel

Memura servis hizmeti devam edecek

Memurların tepkisini çeken karar için geri adım atıldı

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

Bankalar limit düşürmek isteyen müşterilerine mesaj yollamaya başladı
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Seren kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Seren kaç yaşında, nereli? CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? 28 Ekim özel sektöre tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, iş yeri açılır mı? Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? 28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Barış Alper neden yok? İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz neden oynamıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.