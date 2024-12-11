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Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'te 1 Milyon 81 Bin Yolcu Uçtu

Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'te 1 Milyon 81 Bin Yolcu Uçtu
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Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılı itibarıyla 11 ayda 1 milyon 81 bin 605 kişi uçtu. Bu süreçte toplam 7 bin 159 uçuş gerçekleşti ve iç hatlardan 1 milyon 75 bin 517, dış hatlardan ise 6 bin 088 kişi hizmet aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'ün ilk 11 ayında 1 milyon 81 bin 605 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 11 ayda 7 bin 159 uçuş gerçekleşti Erzurum Hava Limanı'ndan 11 aylık dönem içinde 7 bin 33 iç hat ve 126 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 6 bin 971 uçuş gerçekleşti ve 957 bin 10 kişi uçtu.

Erzurum'da 11 ay içinde 1 milyon 75 bin 517 kişi iç hatlar ve 6 bin 88 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılında Erzurum'dan 6 bin 136 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 9 bin 7ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 116 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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