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Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş Sayısı ve Yolcu Trafiği Artış Gösterdi

Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş Sayısı ve Yolcu Trafiği Artış Gösterdi
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2024 yılının ilk 10 ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 984 bin 942 kişi uçarken, 10 ayda toplam 6 bin 501 uçuş gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı dönemde ise yolcu sayısı 869 bin 849 olarak kaydedilmişti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'ün ilk 10 ayında 984 bin 942 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 10 ayda 6 bin 501 uçuş gerçekleşti Erzurum Hava Limanı'ndan 10 aylık dönem içinde 6 bin 385 iç hat ve 116 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 6 bin 404 uçuş gerçekleşti ve 869 bin 849 kişi uçtu.

Erzurum'da 10 ay içinde 979 bin 546 kişi iç hatlar ve 5 bin 396 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılında Erzurum'dan 5 bin 538 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 8 bin 323 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 113 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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