Erzurum Halk Oyunları Derneği Faaliyetlerine Yeniden Başladı

Erzurum Halk Oyunları Derneği Faaliyetlerine Yeniden Başladı
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1954 yılında kurulan Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Turizm Derneği, gönüllülük esasına dayalı halk oyunları ve bağlama kurslarıyla çocuklara ve ailelerine kültürel mirası aktarmaya başladı. Yıl sonu etkinliğinde öğrenciler sahne aldı ve başarı belgeleri dağıtıldı.

1954 yılında kurulan Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Turizm Derneği, uzun bir aranın ardından yeniden faaliyetlerine başladı. Kasım ayı itibarıyla halk oyunları ve bağlama kurslarıyla çalışmalarına hız veren dernek, çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Hafta sonları eğitimler başladı

Hafta sonları gerçekleştirilen kurslarda halk oyunları ve müzik eğitimi veriliyor. Üst katta bağlama dersleri sürerken, alt katta halk oyunları çalışmaları yapılıyor. Çocuklar öğrendikleri ezgileri ve oyunları aileleriyle paylaşarak sürece aktif şekilde katılıyor.

Eğitimler gönüllülük esasına dayanıyor

Kurslar tamamen gönüllülük esasına göre yürütülüyor. Bağlama ve halk müziği derslerini Doç. Dr. Murat Kamil İnanıcı, halk oyunları eğitimini ise Şahset İrten sürdürüyor. Dernek Başkanı Selahattin Öğdüm ve yönetim kurulu, süreci yakından takip ederek katılımcı çocuklarla birebir ilgileniyor.

Yıl sonu gösterisi düzenlendi

Kurs dönemi sonunda "Yıl Sonu Etkinliği" adıyla bir gösteri programı düzenlendi. Dernek üyeleri, çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte sahne alan öğrenciler büyük beğeni topladı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Selahattin Öğdüm, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emektarlara plaket verildi

Gece boyunca geçmişte dernekte görev almış isimler de unutulmadı. Cahit Alparmak, Hamit Yavuzer, Sadi Ayriçay, Hami Akbaba, Nihat Algül, Hakkı Kasil ve Vedat Gezmiş'e plaket takdim edildi.

Başarı belgeleriyle kapanış yapıldı

Program sonunda kursa katılan çocuklara başarı belgeleri verildi. Ailelerin memnuniyeti gözlemlenirken, dernek sezonu tamamlayarak çalışmalarına ara verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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