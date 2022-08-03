Erzurum gündem: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'a gelecek - Haberler

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Erzurum gündem: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'a gelecek

Erzurum gündem: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'a gelecek

Gelen Erzurum haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'a gelecek.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'a gelecek. Partisinin Erzurum'da düzenleyeceği miting için tarih olarak 25 Eylül'ü belirleyen Bahçeli, 2023 yılında yapılacak olan genel seçimler için Erzurumlu seçmenlerden destek isteyecek. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Genel Başkanımızı Erzurum'da en güzel şekilde ağırlayacak, Dadaşların coşkun yüreğine emanet edeceğiz" dedi.

Genel Başkan Bahçeli'nin 25 Eylül'de Erzurum'da miting düzenleyeceğini ve tarihin netlik kazandığını vurgulayan Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Genel Başkanımızın Erzurum'a hiç gitmediği şeklinde komik bir iddiada bulunanları da Erzurum'a çağırıyoruz. Gelsinler ve kendi gözleriyle bizzat görsünler. Erzurum'da bir lider bağırlara nasıl basılır, şahit olsunlar!" ifadelerini kullandı.

MHP Erzurum İl Başkanlığı olarak miting hazırlıklarına şimdiden başladıklarını kaydeden Başkan Naim Karataş, "Biz 25 Eylül'deki büyük buluşmamıza toy diyoruz, düğün diyoruz. Bu bakımdan teşkilatımızın her bir mensubuyla birlikte 25 Eylül tarihini iple çekiyor ve sabırsızlıkla bekliyor olacağız" diye konuştu.

İl Başkanı Karataş, Erzurum'a dün milletvekilleriyle birlikte gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek, "İşittiğimize göre Dadaşlar CHP liderine esaslı dersler vermiş. Umarız bunları kulağına küpe eder. Biz o gün de söylemiştik, Erzurum'dan CHP'ye ekmek çıkmaz diye. Çünkü onlarda samimiyet yok" şeklinde konuştu.

(İHA)

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