Erzurum haberi | TESK heyetinden Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne ziyaret

Erzurum habere göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yönetimi Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yönetimi Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Esnaf Sarayı'nda ESOB Başkanı Rasim Fırat ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ile görüşen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yönetimi birlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıya başta TESK temsilcileri olmak üzere Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları da katıldı.

Esnaf ve sanatkarların sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı sonunda ESOB Başkanı Rasim Fırat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete gümüş işlemeli Oltu Taşı tespih hediye etti. - ERZURUM