Erzurum haberi! MSB: "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı Erzurum'da başarıyla tamamlandı"
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Gelen Erzurum haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 2022 Seferberlik Tatbikatı'nın Erzurum'da başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 2022 Seferberlik Tatbikatı'nın Erzurum'da başarıyla tamamlandığını duyurdu.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatının Erzurum'da başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikattan görüntülere yer verilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Seferberlik ve savaş halinde devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesini sağlayacak hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasını amaçlayan Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı Erzurum'da başarıyla tamamlandı."
(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)