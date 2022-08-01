Erzurum haberi! MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, 'CHP Lideri Kılıçdaroğlu şansını hiç zorlamasın! Erzurum'dan ona ekmek çıkmaz'

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu şansını hiç zorlamasın! Erzurum'dan ona ekmek çıkmaz!" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum'da yarın CHP grubunu toplayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Başkan Karataş, "Erzurum Kongresi diyorlar, Cumhuriyet diyorlar, Cumhuriyet'in kurulduğu şehir diyorlar, akılları sıra kongre güzellemesi yapıyorlar. Bay Kemal şansını zorlamasın, çünkü Erzurum'dan CHP'ye ekmek çıkmaz! CHP Erzurum'da hangi grubu toplarsa toplasın, isterse siyaseten grup şov yapsın, değişmez! Kafalarını değiştirmedikçe, milletin dini değerleriyle savaşmaktan vazgeçmedikçe, bu şehirde tutunamazlar, yer bulamazlar, yüz göremezler. Sadece cağ kebabı ve kadayıf dolması yer ve giderler" diye konuştu.

CHP'nin başını çektiği zillet ittifakının hemen her şehirde şov peşinde olduğunu, tiyatro sahneleri kurduğunu, kurgularla ve algılarla gündem kotarma peşinde koştuğunu dile getiren Naim Karataş, "CHP'nin Erzurum etkinliğiyle ilgili olarak sadece şunu merak ediyoruz. Acaba bu kez hangi sokak tiyatrosunu sahneleyecekler? Acaba nereden hangi hayali karakterle kameralar önüne çıkacak ve yine Cumhur İttifakını hedef alacaklar. Yalnız Bay Kemal ve ekibine bir tavziyemiz olacak: Erzurum'da hemen herkes birbirini tanır. Bu yüzden tembihleyerek kameralar karşısına çıkartıp konuşturacakları kişilere dikkat etsinler! Çünkü şu sıralar tüm enerjimizle 2023'e odaklandığımız için gülmeye ayıracak zamanımız bile yok!" ifadelerini kullandı.

Dadaş bunlara pabuç bırakmaz!

Erzurum'un Cumhuriyeti kuran şehir olduğunun değişmez bir hakikat olduğunun altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Buna hiç kimse itiraz edemez, ancak CHP'nin bu söylem üzerinden yürüyor oluşu hiç de samimi değil. Çünkü bundan 103 yıl önce toplanan kongrede milli iman hakimdi, manevi kuvvet ve coşku en üst düzeydeydi. Cumhuriyeti kuran irade tam da buydu. Ancak Atatürk'ün kurduğu CHP'nin yönetimi ve neredeyse tüm yöneticileri milletin dini ve mukaddes değerlerine adeta savaş açmış durumda. Dadaş hiç bunlara pabuç bırakır mı? Dadaş bu samimiyetsiz yaklaşıma hiç prim verir mi? Elbette vermez, çünkü Dadaş kimin hangi safta durduğunu ve hangi safın da zillet safı olduğunu çok iyi bilir!" şeklinde konuştu. - ERZURUM