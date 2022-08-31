Erzurum haberi... Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu Yerel Haberler Erzurum haberlerine göre Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama programları Havuzbaşı'nda Atatürk büstüne çelenklerin sunumu ile başladı. Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama programları Havuzbaşı'nda Atatürk büstüne çelenklerin sunumu ile başladı. Çelenk törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Selami Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası Vali Okay Memiş, valilik makamında tebrikleri kabul etti. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Yerel Haberler

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