Erzurum haberi... Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Çöken Binalar Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Erzurum bölgesinden gelen habere göre Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılan okul ve fabrika binalarındaki yıkılma ve çökmeler vatandaşları tedirgin ediyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Gaytancıoğlu, bir kısmı yıkılan OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle ilgili, "Tek tesellimiz, okul kapalıyken bu yıkım gerçekleşti. Eğer okul açık olsaydı, yavrularımız bunun altında kalabilirdi" dedi.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan okul ve fabrika binalarındaki yıkılma ve çökmeler vatandaşları tedirgin ediyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Gaytancıoğlu, bir kısmı yıkılan OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yle ilgili, "Tek tesellimiz, okul kapalıyken bu yıkım gerçekleşti. Eğer okul açık olsaydı, yavrularımız bunun altında kalabilirdi" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yıkılma ve çökme yaşanan çökme yaşanan binaları inceledi ve vatandaşların bu konudaki sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, "Birçok fabrikanın yapımı durmuş. Neden? Çünkü yeri yanlış. Zemini uygun değil. Milyonlarca lira hem çöpe gidiyor, devletin kasasından çıkıyor hem de istihdam yaratmıyor. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranılamıyor. Bu böyle olmaz" diye konuştu.

"DEVLETİN PARALARINA YAZIK"

Bir kısmı yıkılan OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yle ilgili "Tek tesellimiz, okul kapalıyken bu yıkım gerçekleşti. Eğer okul açık olsaydı, yavrularımız bunun altında kalabilirdi" diyen Okan Gaytancıoğlu, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde zemin etüdü yapılmadığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Burası 2. Organize olarak planlanmış, 12 bin istihdam olarak planlanmış çünkü Erzurumlu göç veriyor. Bu göçü durdurmak için güzel bir proje ancak yeri yanlış. '2 bin 160 dekarlık bir alana yüzlerce fabrika kurulacak, 12 bin kişi burada çalışacak' denmiş ama fabrikalar çöküyor. Aşağıya bir okul yapılmış, o da güzel bir düşünce, endüstri meslek lisesi. O da çökmüş. Birçok fabrikanın yapımı durmuş. Neden? Çünkü yeri yanlış. Zemini uygun değil. Milyonlarca lira hem çöpe gidiyor, devletin kasasından çıkıyor hem de istihdam yaratmıyor. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranılamıyor. Bu böyle olmaz. Önce buranın zemin etüdünün yapılması lazımdı. Sonra yatırımcılar gelip bunlara, fabrikaların teslim edilmesi gerekirdi ki istihdam olsun. Burada çalışan işletmelerle de görüştük, onlar da tedirginler. Her an başlarına bir şey geleceğini düşünüyorlar. Hem iş adamının emeklerine yazık hem devletin paralarına yazık."